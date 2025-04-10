العالم اليوم - وزيرا خارجية السعودية وأميركا يناقشان المستجدات في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 01:28 صباحاً - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، بنظيره الأميركي ماركو روبيو، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، والسودان، واليمن، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.