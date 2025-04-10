الرياضة

فابريجاس مرشح لقيادة لايبزيج

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فابريجاس مرشح لقيادة لايبزيج

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة «لايبزيجر فولكس تسايتونج»، اليوم (الخميس)، أن سيسك فابريغاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، مرشح لتدريب نادي لايبزيج الألماني الموسم المقبل.

واستند التقرير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط فابريغاس بأوليفر مينتزلاف، رئيس مجلس إدارة المجلس الإشرافي للايبزيغ.

ويتولى فابريغاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقبين في كأس أمم أوروبا، حاليًا تدريب كومو الإيطالي.

وتولى زولت لوف تدريب لايبزيج بشكل مؤقت منذ إقالة ماركو روزه، الشهر الماضي، لكنَّ النادي يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل.

وتتضمن قائمة المرشحين لتدريب لايبزيج، أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، وألكسندر بليسينغ، مدرب سانت باولي وروجير شميت، الذي لا يعمل حاليًا.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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