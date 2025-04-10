نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريجاس مرشح لقيادة لايبزيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة «لايبزيجر فولكس تسايتونج»، اليوم (الخميس)، أن سيسك فابريغاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، مرشح لتدريب نادي لايبزيج الألماني الموسم المقبل.

واستند التقرير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط فابريغاس بأوليفر مينتزلاف، رئيس مجلس إدارة المجلس الإشرافي للايبزيغ.

ويتولى فابريغاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقبين في كأس أمم أوروبا، حاليًا تدريب كومو الإيطالي.

وتولى زولت لوف تدريب لايبزيج بشكل مؤقت منذ إقالة ماركو روزه، الشهر الماضي، لكنَّ النادي يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل.

وتتضمن قائمة المرشحين لتدريب لايبزيج، أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، وألكسندر بليسينغ، مدرب سانت باولي وروجير شميت، الذي لا يعمل حاليًا.