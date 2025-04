نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب "رايت تو دريم" تزور ملعب ريال مدريد.. الحلم يبدأ من سانتياجو برنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة استثنائية تعكس طموح جيل جديد من المواهب المصرية، زار أربعة لاعبين ناشئين من أكاديمية "رايت تو دريم" Right to Dream Egypt، المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد منصور، ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن معسكرهم التدريبي المقام حاليًا في إسبانيا.

مواهب "رايت تو دريم" تزور ملعب ريال مدريد.. الحلم يبدأ من سانتياجو برنابيو

وشهدت الزيارة جولة مميزة داخل واحد من أكثر الملاعب شهرة وتاريخًا في أوروبا، حيث تعرف اللاعبون على مرافق النادي الملكي، بداية من غرف الملابس، مرورًا بالنفق المؤدي إلى أرضية الملعب، وصولًا إلى المدرجات التي لطالما شهدت لحظات مجد أوروبية.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من برنامج أكاديمية "Right to Dream" لتوسيع آفاق لاعبيها وتعريفهم بأجواء الاحتراف العالمي، وهي خطوة مهمة في مشوار تطوير مهاراتهم ورفع طموحاتهم، حيث عبر مسؤولي الأكاديمية عن سعادتهم بهذه الزيارة قائلين: "النهاردة بيشوفوا الحلم.. وبكرة يتحقق بإذن الله."

أكاديمية Right to Dream Egypt تُعد واحدة من المشاريع الطموحة في كرة القدم المصرية، وتسعى لتكوين جيل جديد من اللاعبين على أسس احترافية، من خلال شراكات دولية وبرامج إعداد قوية داخل وخارج مصر.

ويأمل المسؤولون عن الأكاديمية أن تكون هذه الزيارة دافعًا كبيرًا لهؤلاء المواهب لتحقيق أحلامهم في الوصول لأكبر الأندية الأوروبية، وأن تحمل السنوات المقبلة وجوهًا مصرية جديدة تتألق على الملاعب العالمية.