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أمن الغربية يضبط عامل سرق هاتف محمول من داخل صيدلية

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أمن الغربية يضبط عامل سرق هاتف محمول من داخل صيدلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن الإدعاء بقيام أحد الاشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات بالغربية.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 إبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من سيدة، بأنها حال تواجدها بالصيدلية محل عملها حضر إليها أحد الأشخاص لشراء الأدوية، وقام بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً.

 

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل " له معلومات جنائية" مقيم بالدقهلية) فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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