أخبار اليمن : 86 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

86 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة
وصل 86 شهيداً و287 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 1249 شهيداً و3022 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 50609 شهيداً و115063 مصاباً.
كما لفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
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