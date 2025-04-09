العالم اليوم - استقبال عدائي لمارتينيز من جماهير باريس سان جيرمان

انتم الان تتابعون خبر استقبال عدائي لمارتينيز من جماهير باريس سان جيرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:26 مساءً - لقي إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي، استقبالا عدائيا - كما كان متوقعا - عند نزوله لأرض الملعب لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء.

وعندما خرج حارس مرمى منتخب الأرجنتين لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة، التي استضافها ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس، بدأ المشجعون على الفور بالسخرية منه وإطلاق صافرات الاستهجان. كما تم سماع بعض الإهانات التي وجهت إليه.

ولم يبد مارتينيز أي استجابة لهتافات الجماهير، حيث بدأ في عمليات الإطالة بهدوء.

وتولى مارتينيز حراسة مرمى المنتخب الأرجنتيني، حينما تغلب بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة، التي نظمتها قطر عام 2022.

ولعب مارتينيز دورا في فوز الأرجنتين باللقب بعد براعته في ركلات الترجيح، قبل أن يثير الجدل ويجذب الأضواء إليه عقب اللقاء مباشرة.

ورفع بشكل وقح جائزة القفاز الذهبي التي توج بها على أرض الملعب كأفضل حارس مرمى في المونديال، والتقطت صور له وهو يسخر من كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، في غرفة ملابس منتخب الأرجنتين بعد المباراة.

ولم يتوقف مارتينيز عند هذا الحد، فخلال موكب الحافلة المكشوفة بعد عودة منتخب (راقصو التانغو) للأرجنتين احتفالا بالفوز، حمل مارتينيز دمية عليها وجه مبابي، حيث اعتبر المنتخب الفرنسي وجماهيره ذلك تصرفا غير محترم.

وحينما وصل للعاصمة الفرنسية باريس أمس الثلاثاء، ارتدى حارس أستون فيلا قبعة بدت وكأنها تحمل رسم ديك - وهو شعار منتخب فرنسا - إلى جانب الكؤوس التي فاز بها مع المنتخب الأرجنتيني.