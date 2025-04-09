نائب رئيس الوزراء: 300 مستشفى مصرى به مصابين فلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:34 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن الرسائل المهمة في زيارة الرئيس ماكرون لمصر هو إبراز جهود مصر في مواجهة هذه الكارثة الانسانية، فضلا عن جهود وزارة الصحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المساعدات والجهود لنكون على الاستعداد لاستقبال الاشقاء الفلسطينيين.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أنهم وضعوا خطط خاصة لاستقبال الحالات الفلسطينية منذ فتح معبر رفح، موضحا أنهم حرصوا على لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بنماذج من المصابين الفلسطينيين والتأكيد على جهود مصر في هذه الكارثة الانسانية.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هناك 300 مستشفى مصرية بها مصابين ومرضى فلسطينيين، قائلا: "تعرضنا لضغوط كبيرة نتيجة زياد أعداد المصابين ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر، والمصابون الفلسطينيون أكدوا للرئيس الفرنسي رغبتهم في العودة لغزة رغم ما يمرون به من ظروف قاسية".

ولفت، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان متأثرا بحالات المصابين في مستشفى العريش وكان حريص على منح الطفل الفلسطيني الفرصة للتحدث، مؤكدا أن زيارة الرئيسين السيسي وماكرون لمستشفى العريش ولقاء المصابين الفلسطينيين مشهد ايجابي للغاية.