شخصيات عامة وكتاب يقدمون واجب العزاء فى شقيقة نقيب الصحفيين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:37 مساءً - توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين والوزراء، على عزاء شقيقة خالد البلشى نقيب الصحفيين، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص كل من أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، على الحضور لتقديم واجب العزاء لخالد البلشى نقيب الصحفيين.

كما شارك كل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق فى تقديم واجب العزاء.

وقدم كل من الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور واجب العزاء فى وفاة شقيقة خالد البلشى نقيب الصحفيين.

ويتلقى الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، واجب العزاء فى شقيقته انتصار البلشى، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وكان قد تم تشييع الجثمان الأحد الماضى بمسقط رأسها بمحافظة المنوفية.

يشار إلى أن «البلشي» نعى فى منشور على حسابه على فيسبوك: «عزاء شقيقتى رحمها الله بالقاهرة الأربعاء فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير أن شاء الله». واختتم: «ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».