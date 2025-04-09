مال وأعمال

رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس…

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 1/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 2/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 3/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 4/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 5/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 6/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 7/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 8/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 9/10
  • رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تضع خطة “محكمة” لعدم العودة إلى عملية تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل، مشددًا على أن ذلك ليس ضمن السيناريوهات المطروحة على الإطلاق.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي، فؤ مؤتمر صحفي اليوم، أن تخفيف الأحمال سيكون له تبعات مالية كبيرة على الدولة، وهو أمر تسعى الحكومة إلى تجنبه لتوفير استقرار الطاقة في البلاد.

E-Bank

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على توفير جميع الموارد المالية اللازمة لتجاوز فترة الصيف بأقل الأضرار، وأن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق استقرار في القطاع الكهربائي.

NTRA 2022
contact_04-2025

وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أن العمل في هذا المشروع يسير بصورة جيدة، مؤكدًا أن اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الكهرباء كان مخصصًا لمتابعة آخر مستجدات الربط الكهربائي بين البلدين.

AYADY

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع تنفيذ المشروع بشكل مستمر، معبرًا عن أمله في إتمام المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية خلال شهور الصيف القادمة، على أن تليها المرحلة الثانية في وقت لاحق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا