رئيس الوزراء: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف ليس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تضع خطة “محكمة” لعدم العودة إلى عملية تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل، مشددًا على أن ذلك ليس ضمن السيناريوهات المطروحة على الإطلاق.

وأوضح مدبولي، فؤ مؤتمر صحفي اليوم، أن تخفيف الأحمال سيكون له تبعات مالية كبيرة على الدولة، وهو أمر تسعى الحكومة إلى تجنبه لتوفير استقرار الطاقة في البلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على توفير جميع الموارد المالية اللازمة لتجاوز فترة الصيف بأقل الأضرار، وأن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق استقرار في القطاع الكهربائي.

وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أن العمل في هذا المشروع يسير بصورة جيدة، مؤكدًا أن اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الكهرباء كان مخصصًا لمتابعة آخر مستجدات الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع تنفيذ المشروع بشكل مستمر، معبرًا عن أمله في إتمام المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية خلال شهور الصيف القادمة، على أن تليها المرحلة الثانية في وقت لاحق.