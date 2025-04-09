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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري كان سينمو 6% لولا التحديات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا مستمرًا رغم التحديات العالمية.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن معدل النمو في الربع الأخير بلغ 4.3%، مؤكدًا أن هذا الرقم كان سيصل لأكثر من 6% في حال كانت الظروف الطبيعية تسود قناة السويس وقطاع البترول.
وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على المسار الاقتصادي السليم، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتجنب أي تبعات سلبية قد تؤثر على المواطن أو المؤسسات في البلاد.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل لضمان عدم تأثير الظروف الحالية على استقرار الاقتصاد.
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