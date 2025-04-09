مال وأعمال

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري كان سينمو 6% لولا التحديات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري كان سينمو 6% لولا التحديات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا مستمرًا رغم التحديات العالمية.

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وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن معدل النمو في الربع الأخير بلغ 4.3%، مؤكدًا أن هذا الرقم كان سيصل لأكثر من 6% في حال كانت الظروف الطبيعية تسود قناة السويس وقطاع البترول.

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وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على المسار الاقتصادي السليم، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتجنب أي تبعات سلبية قد تؤثر على المواطن أو المؤسسات في البلاد.

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وأكد أن الحكومة تواصل العمل لضمان عدم تأثير الظروف الحالية على استقرار الاقتصاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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