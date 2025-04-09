نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:16 مساءً - العربية نت – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على الصين لتصل إلى 125%. وأوضح ترامب، أنه من الآن ستطبق الرسوم الجديدة على الصين.

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