مال وأعمال

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 11:16 مساءً - العربية نت – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على الصين لتصل إلى 125%.

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وأوضح ترامب، أنه من الآن ستطبق الرسوم الجديدة على الصين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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