اغتيال القيادي في حماس حسن فرحات

اغتيال القيادي في حماس حسن فرحاتاستشهد القيادي في حركة حماس حسن فرحات "أبو ياسر" مع ابنه حمزة وابنته جنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقتهم في مدينة صيدا.

وفي التفاصيل، أغارت مسيّرة صهيونية، فجر اليوم، على شقة سكنية في حي الزهور خلف موقف مستشفى دلاعة في صيدا، محدثة انفجارين متتاليين ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وإحداث أضرار جسيمة.

إلى ذلك، نعت «كتائب القسام» الشهيد «أبو ياسر»، من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة _ قضاء عكا، ونجليه.

وأكدت، في بيان، أن «سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائنا ومجاهدينا على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنينا عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء... وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير».

كما استذكرت «القسام» دور الشهيد «أبو ياسر» و«إسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة».