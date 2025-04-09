رئيس الوزراء: تحديد أسعار البترول يعتمد على العقود الآجلة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني- قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن عملية تحديد أسعار البترول لا تحدث بشكل فوري “On Spot”؛ فالدول لا تتعامل مع أسعار البترول وفقًا للأسعار اللحظية، بل عبر عقود آجلة تعتمد على متوسطات الأسعار على مدار فترات زمنية محددة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن السعر الذي يتداول حاليًا في السوق الفورية لا يعكس الآلية المتبعة في عقود الدول، فالدول تشتري البترول من خلال عقود تستند إلى متوسط الأسعار لفترات قد تمتد من شهر إلى عدة أشهر، وهو ما يعقد تحديد السعر النهائي للبرميل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أسلوب السداد المتبع في هذه العقود يتضمن دفع جزء من قيمة الصفقة بشكل فوري، بينما يؤجل سداد باقي المبلغ على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ما يضيف إلى تعقيد الآلية الحسابية لتحديد السعر النهائي.

وأضاف مدبولي أن الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى سعر محدد بنهاية العام الحالي، لكن هناك فجوة كبيرة في الأسعار تجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة سيكون أمرًا إيجابيًا، لكنه لا يمكن ضمانه في ظل التقلبات المستمرة في السوق.