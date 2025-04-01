سفير جمهورية مصر العربية في مونروفيا يلتقي مع وزيرة التجارة والصناعة الليبيرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:31 صباحاً - التقى السفير/ أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا بوزيرة التجارة والصناعة الليبيرية السيدة/ Maggalene Ellen Dagoseh ، حيث تناول اللقاء سبل رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

أكد السفير عبد العظيم على حرص مصر على إقامة شراكات تجارية قوية مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أهمية الإرتقاء بالعلاقات التجارية بين مصر وليبيريا لتتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد إلى ما يقرب من سبعة عقود، كما أبدى السفير استعداد الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الليبيرية، مشيراً إلى أن عضوية الدولتين في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ستساهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الليبيرية بأسعار تنافسية، في ضوء ضمان الاتفاقية لنفاذ منتجاد الدول الأفريقية بدون أية عوائق أو تعريفات جمركية.

من جانبها، أعربت الوزيرة الليبيرية عن حرص بلادها على زيادة معدلات التبادل التجاري مع مصر، والترحيب بنفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الليبيرية، مشيرةً إلى تقديرها البالغ للجهود المصرية الكبيرة لرفع قدرات الكوادر الليبيرية عن طريق الدورات التدريبية رفيعة المستوى التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، ومؤكدةً على رغبة الجانب الليبيري في تعظيم الاستفادة من الدورات المقدمة من أجل تعزيز القدرات الليبيرية نحو تحقيق أهداف الدولة التنموية.