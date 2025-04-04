أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - - متابعة استعدادات المحافظات لأجازة عيد الفطر المبارك

- متابعة جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

- متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات

بالإنفوجراف "التنمية المحلية × أسبوع"

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال (28 مارس – 3 أبريل 2025)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 130 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 28 مارس – 3 أبريل 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 28 مارس*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات .

*السبت 29 مارس*

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعدد من قيادات الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

*الاثنين 31 مارس:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع السادة المحافظين ، بالإضافة إلي تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

نعت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ببالغ من الحزن وفاة المغفور له اللواء محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية ، الذي وافته المنية داخل مستشفى المنصورة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر مع محافظ الدقهلية وعدد من القيادات والمواطنين .

*الثلاثاء 1 أبريل:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مجمعاً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك، وأوضح التقرير قيام السادة المحافظين بمتابعة أجواء احتفالات المواطنين في مختلف المدن والأحياء والمراكز بعيد الفطر المبارك عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

*الخميس 3 أبريل*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء خلال فترة عيد الفطر ، وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لرصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية بالبناء وإزالتها في المهد .