السعودية: نطالب مجلس الأمن بالقيام بدوره.. والانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمن الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 04:32 مساءً - أكدت المملكة العربية السعودية، أن استمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان اليوم الجمعة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة.

كما دانت المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح الفلسطينية، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.

وأكدت الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.