نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ضيفة حلقة استثنائية من بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حلقة خاصة من بودكاست "هنا التضامن" الذي يُبث من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار شامل يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام.

تُعرض الحلقة على جزأين، وتتناول محطات مميزة في مسيرة الوزيرة المهنية، بدءًا من عملها في منظمة الأمم المتحدة، ومرورًا برئاستها للمجلس القومي للمرأة، ووصولًا إلى توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي. كما تكشف الوزيرة خلال اللقاء عن رؤيتها وخطط الوزارة في مختلف القطاعات.

وتتطرق الحلقة إلى أبرز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومبادرات التمكين الاقتصادي التي تستهدف نقل الأسر من دوائر الفقر إلى آفاق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية الأخرى ذات الأولوية في عمل الوزارة.

يُذكر أن بودكاست "هنا التضامن من قلب العاصمة" يُعد أول بودكاست حكومي يُنتَج من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى تقديم محتوى إعلامي متميز يعكس أنشطة وجهود وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تسليط الضوء في كل حلقة على قضية مجتمعية محورية.

لمتابعة الحلقة كاملة، يُرجى زيارة حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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