نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفارة الفرنسية تستعرض نتائج زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أبريل 2025 12:14 صباحاً - سمر السيد .. استعرضت السفارة الفرنسية بالقاهرة نتائج زيارة الرئيس إيمانول ماكرون لمصر، والتي استمرت ثلاثة أيام، زار خلالها مدينتي القاهرة، و العريش، وتناول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الملفات الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين.

وأوضحت السفارة في بيان حصلت جريدة “دوت الخليج” على نسخة منه، أن الزيارة شملت جولة للرئيس ماكرون في منطقة خان الخليلي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنه بعد الجولة وقع الرئيسان اتفاقية شراكة استراتيجية توثق ترفيع مستوى العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بين البلدين لتحقيق مزيد من تعميق التعاون بينهما في العديد من المجالات.

وأوردت السفارة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة، ومجالاتها المختلفة، محددة أربع محاور أساسية، جاءت كالتالي:

1- في المجال الاقتصادي.. مواصلة التعاون المالي الثنائي لمشروعات جديدة ذات الأولوية، وتمديد خارطة الطريق لإنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وعقود لاسيما في مجال الطاقة الخضراء والصحة.

2- في مجال التنمية.. تم التوقيع على اتفاقيات تمويل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 262.3 مليون يورو تتعلق بأربعة مشاريع ذات أولوية (النقل والطاقة والمياه).

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3- في مجال التعليم.. وقعت القاهرة وباريس على خطاب نوايا لافتتاح 100 مدرسة فرنكوفونية وعشرات الاتفاقيات لتعزيز التعاون الجامعي والعلمي.

4- بحث تعزيز التعاون في مجال الصحة، وكذلك إنشاء مركز جوستاف روسي Gustave Roussy المتميز في علاج الأورام في القاهرة.

واعتبر البيان أن حضور رئيسا البلدين لمنتدى الأعمال المشترك، وزيارتهم للخط الثالث بمترو أنفاق القاهرة يؤكد على الالتزام بمواصلة العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النقل.

ولفت البيان إلى أن خطاب الرئيس الفرنسي في جامعة القاهرة، أثناء أولى جلسات المؤتمر الفرنسي-المصري للتعليم العالي والبحث، سلط الضوء على دعم فرنسا للشباب المصري.

وذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون أقام حفل استقبال بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية على شرف رموز الساحة الثقافية المصرية الفرنكفونية، وذلك تكريمًا للروابط العديدة المنسوجة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وخلال الزيارة أيضا، تناول الرئيس الفرنسي ماكرون، والرئيس السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن الوضع في قطاع غزة.

ونوهت السفارة الفرنسية إلى تأكيد الزعماء الثلاثة خلال هذه القمة الثلاثية على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني فضلًا عن الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.

كما أعربوا عن رفضهم لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم أو ضم أي أراض فلسطينية، ودعوا إلى دعم دولي لخطة إعادة إعمار غزة التي تم إقرارها في قمة القاهرة المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي.

ولفتت إلى زيارة الرئيس الفرنسي مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشفى مدينة العريش التي يعالج بها المرضي من سكان غزة الذين تم إجلائهم من خلال معبر رفح، ثم زارا المركز الرئيسي لمخازن المساعدات الإنسانية الذي يقوم بإدارته الهلال الأحمر المصري.

كما تقابل الرئيس الفرنسي مع العديد من الوكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والأفراد الثلاثة الفرنسيين العاملين مع بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم على الحدود EUBAM/رفح وكذلك الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري لمناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية وللاستماع إلى خبراتهم الميدانية.

ولفتت السفارة إلى أنه أثناء هذا الشق من زيارته لمخازن الهلال الأحمر المصري، تحدث ماكرون عن العمل الإنساني الذي تقوم به فرنسا منذ بداية أحداث غزة من خلال تسليم أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية، وكذلك الجهود المشتركة مع بلدان المنطقة في هذا المجال.