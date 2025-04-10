اصطدام طائرتين أمريكيتين فى مطار ريجان الوطنى بواشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 10:28 مساءً - قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخميس، إن طائرة تابعة لخطوط "أمريكان إيرلاينز"، تقل 3 أعضاء فى الكونجرس، اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة في أثناء سيرها على ممر الطائرات، في مطار ريجان الوطني بواشنطن.

وأضافت ان طائرة الرحلة رقم 5490، وهي من نوع "بومباردييه سي.جيه.آر 900" كانت متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع "إمبراير إي.175" متجهة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، حوالي الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال النائب جوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي من نيوجيرزي، إنه كان على متن الرحلة المتجهة إلى نيويورك عندما وقع الحادث، بينما كانت الطائرة بانتظار الإقلاع على المدرج.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستفتح تحقيقاً في الحادث. وذكرت شركة "أميركان إيرلاينز" أن كلتا الطائرتين عادتا إلى مبنى الركاب وتم إخراجهما من الخدمة ليتم فحصهما من قبل فرق الصيانة، مضيفة أن الضرر اقتصر على أطراف الأجنحة فقط.

وتخضع عمليات مطار ريجان لمراقبة مشددة منذ حادث التصادم المميت في 29 يناير الماضي، بين طائرة إقليمية تابعة لـ"أميركان إيرلاينز" وطائرة مروحية عسكرية، والذي أسفر عن سقوط 67 شخصاً.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية هذا الأسبوع عن تعيين فريق إدارة جديد للإشراف على مراقبة الحركة الجوية في مطار ريجان الوطني.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ انتقدوا إدارة المطار الشهر الماضي بسبب تقاعسها عن التعامل مع آلاف البلاغات، بشأن تحليق طائرات مروحية قرب الطائرات المدنية في أجواء مطار ريجان.

وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة المطار إنها قد تقلل من وتيرة هبوط الطائرات في المطار بعد حادث التصادم، وأعلنت عن زيادة عدد مشرفي العمليات من ستة إلى ثمانية.