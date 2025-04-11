نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تكرم صُنّاع مسلسل 'لام شمسية': الدراما سلاح لمواجهة القضايا المجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبطال وصناع مسلسل "لام شمسية" في احتفالية نظمتها الوزارة، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء التكريم تقديرًا للدور التوعوي الذي لعبه المسلسل خلال شهر رمضان، باعتباره نموذجًا للدراما الهادفة التي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية شائكة، أبرزها التحرش بالأطفال.

درع التضامن لرموز العمل الوطني

وخلال الاحتفالية، أهدت وزيرة التضامن درع الوزارة لكل من رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل منظمة اليونيسف، تقديرًا لدورهم في دعم العمل.

مايا مرسي: "لام شمسية" خلق قوة ناعمة واعية

أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمسلسل، مؤكدة أنه "خلق قوة ناعمة توعوية وقدم مفردات درامية متقنة"، معتبرة إياه من أبرز أعمال رمضان وأكثرها تأثيرًا. وأوضحت أن العمل استند إلى أبحاث ومشاورات موسعة مع خطوط الدعم التابعة للمجالس القومية، إلى جانب التنسيق مع منظمة اليونيسف ووزارة التضامن لضمان إخراجه باحترافية.

أمل عمار: الدراما قادرة على تفكيك صمت القضايا المسكوت عنها

من جانبها، وصفت المستشارة أمل عمار العمل بأنه "نموذج فني رفيع"، نجح في معالجة قضية التحرش بالأطفال بحرفية وإنسانية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة كان شريكًا رئيسيًا منذ المراحل الأولى للإعداد. وأشارت إلى أن بعض المشاهد استندت إلى وقائع حقيقية من خلال مكتب شكاوى المرأة، بالتعاون مع الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي.

محمد السعدي: "كل كلمة في العمل وُضعت بميزان ذهب"

فيما أعرب محمد السعدي، رئيس شركة MEDIA UP وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، عن سعادته بالتكريم، مشيرًا إلى أن العمل تناول قضايا حساسة بأسلوب دقيق يشبه "مشرط الجراح"، وهو ما أسهم في وصوله بصدق إلى الجمهور.

تكريم لفريق العمل

وشمل التكريم كوكبة من صناع العمل، بينهم المخرج كريم الشناوي، الكاتبة مريم نعوم، النجوم أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، كمال أبو رية، ثراء جبيل، يارا جبران، وعلي البيلي، إلى جانب فرق الدعم الفني والإنتاجي، ومراجعي المحتوى النفسي والاجتماعي.

وأكد صناع العمل أن المسلسل كان تحديًا كبيرًا، وتم التعامل معه بمسؤولية كبيرة من أجل تقديم عمل يليق بالجمهور، وينقل الواقع بمهنية عالية، مؤكدين أن الدراما تظل مرآة حقيقية للمجتمع.

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