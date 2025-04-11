مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيًا مع ليون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيجابيًا مع نظيره ليون الفرنسي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليون في الدوري الأوروبي

افتتح تياجو ألمادا أول أهداف اللقاء لصالح ليون في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حمن من جهة اليسار نفذها ألمادا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ليني يورو لصالح مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 5+45، بعد عرضية من مانويل اوجارتي إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها يورو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل جوشوا زيركزي الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 88، بعد عرضية من برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها زيركزي برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأحرز ريان شرقي الهدف الثاني والتعادل لصالح ليون في الدقيقة 5+90، بعد تسديدة من جيورج، تصدى لها الحارس أندري أونانا ليتابعها شرقي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

