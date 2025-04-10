النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 مساءً - وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تشريع جمهورى يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت فى الانتخابات الاتحادية، وهى إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات.

وعارض جميع الديمقراطيين تقريبا مشروع القانون، وحذروا من أنه يُخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الوثائق اللازمة من حقهم فى التصويت، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

ولطالما أشار ترامب إلى رغبته فى تغيير طريقة إدارة الانتخابات فى الولايات المتحدة، وأصدر الشهر الماضى أمرا تنفيذيا شاملا تضمن شرط الجنسية من بين تغييرات أخرى متعلقة بالانتخابات.

وجادل الجمهوريون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، ضرورى لضمان تصويت المواطنين فقط فى الانتخابات الأمريكية، ومن شأنه أن يُرسخ أمر ترامب التنفيذى ليصبح قانونا.



وقال النائب الأمريكى برايان ستيل، وهو جمهورى من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، خلال مناقشة اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى "استعادة ثقة الأمريكيين بانتخاباتنا" ومنع غير المواطنين من التصويت.



وتمثل هذه المحاولة الثانية للجمهوريين لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين. وقد أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه فشل فى مجلس الشيوخ وسط معارضة ديمقراطية.