نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الزمالك: نعتذر لجماهيرنا.. وكان هناك جدية لتجديد عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن أزمة أحمد زيزو لاعب الفريق مع إدارة النادي.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "نعتذر لجماهير الزمالك على خروج الفريق من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، ونقدر غضبهم".

وأضاف: "كان هناك جدية شديدة من قبل النادي للتجديد لزيزو ولكنه لك يستجيب هو ووالده، اللاعب كان رغبته البحث عن أمور مادية أعلى والزمالك دائمًا هو من يصنع النجوم".

واختتم حديثه قائلًا: "سنوضح الحقائق في الوقت المناسب وكان هناك جدية كبيرة من إدارة النادي لتجديد عقد زيزو، أحيانا يكون التجديد ليس في الأولويات والنادي كان يريد سداد المستحقات قبل أي شيء".

