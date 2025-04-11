نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين للإعلان عن رؤية عاجلة لإعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعقد نقابة المهندسين، الأربعاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقرها الرئيسي، للكشف رؤيتها للمرحلة العاجلة في خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار جهود النقابة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة إعمار غزة، إن المؤتمر يأتي تتويجًا لاجتماع موسع عُقد مساء الخميس، برئاسة المهندس أحمد عابدين، وبحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، لاستعراض رؤية لجنة "المرحلة العاجلة" المنبثقة عن لجنة الإعمار، والتي يترأسها الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق.

وأوضح الكسار أن لجنة الإعمار اعتمدت هيكلًا تنظيميًا يضم ثلاث لجان فرعية، تشمل:

لجنة المرحلة العاجلة: وتضم نخبة من الخبراء، على رأسهم الدكتور طارق وفيق، والدكتور عبد القوي خليفة، والدكتور خالد الذهبي، والمهندس الاستشاري محمد ناصر. وتعمل اللجنة على وضع خطة عاجلة لتوفير المأوى والخدمات الأساسية من رعاية صحية ومعيشية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.

لجنة التدريب: برئاسة الدكتور شريف أبو المجد، وتختص بإعداد برنامج تدريبي افتراضي عبر تطبيق "زووم" لتأهيل مهندسي غزة على مهام المسح الميداني، وتقييم الأضرار، وتحديد احتياجات المنشآت والبنية التحتية.

لجنة الإعمار الدائم: وتضم في عضويتها الدكتور ناصر درويش، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور مصطفى أبو زيد، وتهدف لوضع تصور شامل لإعادة إعمار القطاع بشكل مستدام يراعي البعد التنموي والاجتماعي.

وأكد الكسار أن النقابة تسعى من خلال هذا التحرك إلى تقديم رؤية مهنية متكاملة تواكب التحديات الراهنة وتدعم جهود الإغاثة وإعادة البناء في غزة.