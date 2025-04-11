نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة تحمل أعضاء في الكونغرس الأمريكي تتعرض لحادث في واشنطن العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت طائرة أمريكية كان على متنها عدد من أعضاء الكونغرس المحليين، إلى حادث اصطدام بسيط من جناحها، بطائرة أخرى في واشنطن العاصمة بعد ظهر اليوم الخميس.

ووقع الحادث على ممر الطائرات في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن نحو الساعة 12:45 ظهرا، حيث كان خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب من نيويورك ونيوجيرسي على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى مطار جون كينيدي الدولي.

وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن طرف جناح رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5490 المتجهة إلى تشارلستون اصطدم بطرف جناح رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 4522 المتجهة إلى نيويورك.

ونشر العديد من أعضاء مجلس النواب المحليين تغريدات حول الحادث على منصة "X"، وأشار بعضهم إلى مسألة تخفيضات الموظفين في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية:

نيك لالوتا، عضو مجلس النواب الجمهوري - نيويورك: "لقد جلبت لي الخدمة في الكونغرس تجارب فريدة من نوعها... كما حدث للتو أثناء وقوفنا على المدرج في مطار واشنطن العاصمة، عندما اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. سنعود إلى البوابة، ولكن لحسن الحظ الجميع بخير!"

غريس مينغ، ديمقراطية - نيويورك:" سعيدة أنني وزملائي بخير! نحن ننتظر بسلام على المدرج، لكننا قد نحتاج إلى المزيد من الوجبات الخفيفة. أنا ممتنة لعدم إصابة أحد اليوم، لكن هذه الحادثة تُبرز هذه الحاجة المُلحة لاستعادة جميع وظائف إدارة الطيران الفيدرالية التي تُحافظ على سلامة مدارجنا".

جوش غوتهايمر، ديمقراطي - نيوجيرسي: "أثناء انتظار الإقلاع على المدرج في مطار واشنطن الدولي، اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. لحسن الحظ، الجميع بخير. تذكير: التخفيضات الأخيرة في إدارة الطيران الفيدرالية تُضعف سماءنا والسلامة العامة".

ريتشي توريس، ديمقراطي - نيويورك: "كنتُ على متن طائرة مُنخفضة السرعة اصطدمت بطائرة أخرى. لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى فقط إزعاج تأخر الإقلاع.. سأعود إلى المنزل... أخيرًا!

ويبدو أيضا أن النائب غريغوري ميكس كان على متن الرحلة أيضا.

من جهتها، صرحت الخطوط الجوية الأمريكية بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

وأضاف البيان: "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونعتذر لعملائنا عن تجربتهم".

وقد وصلت الطائرتان إلى مبنى المسافرين، وأُخرجتا من الخدمة للفحص.

وأوضحت الخطوط الجوية الأمريكية أن الضرر اقتصر على جناح صغير في كل طائرة. فيما سيستقل الركاب طائرات بديلة لمواصلة رحلاتهم.

وأكدت هيئة مطارات واشنطن العاصمة أن الحادث لم يؤثر على العمليات في المطار