السفير المصري في مالابو يلتقي مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:31 صباحاً - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، السفير المصري في مالابو، مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية السيد/ Teodoro Nguema Obiang Mangue، بحضور وزير الخارجية المناوب السيد/ Marcos Mba Ondo.

أشاد السفير المصري بالتنسيق المتبادل بين البلدين على كافة المستويات، ودعم غينيا الاستوائية للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينها دعمها وتأييدها لترشيح الدكتور/ خالد العنانى، لمنصب مدير عام اليونسكو.

كما بحث السفير مع نائب رئيس الجمهورية الاكواتوري التعاون القائم بين البلدين في مجال تدريب كوادر الشرطة والجيش، حيث أشاد نائب الرئيس بنتائج الدورة التدريبية الأخيرة التي استمرت ٨ شهور لتدريب نحو ١٢٠٠ من عناصر الشرطة في غينيا الاستوائية على أيدي ضباط من وزارة الداخلية المصرية على مختلف العلوم الجنائية والشُرطية، معرباً عن رغبتهم في مواصلة التعاون البناء.

واستعرض السفير مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عدداً من موضوعات التعاون الثنائي في مجال البنية التحتية، الإنشاءات والمقاولات، وكذلك مشروعات الأسكان الاجتماعي.