يويفا يعاقب ثلاثي ريال مدريد

يويفا يعاقب ثلاثي ريال مدريدأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، العقوبات الموقعة على لاعبي ريال مدريد، بسبب احتفالهم بطريقة مستفزة أمام جماهير أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان الرباعي كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وداني سيبايوس وأنطونيو روديغر، أحيلوا للجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي بعدما تم توجيه اتهامات لهم باستفزاز جماهير أتلتيكو عقب تأهل الملكي بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أعلن يويفا أن رباعي ريال مدريد، سيكونوا متاحين للعب بشكل طبيعي أمام آرسنال.

وجاء بيان يويفا كالتالي: “قررت لجنة الأخلاقيات والانضباط، تغريم لاعب الريال أنطونيو روديغر، 40 ألف يورو وإيقافه لمباراة واحدة في مسابقات الأندية الأوروبية، لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، لكن لا يُنفذ هذا الإيقاف فورًا، ويخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد اعتبارًا من تاريخ هذا القرار”.

وأضاف:”تغريم لاعب الريال كيليان مبابي، 30 ألف يورو وإيقافه لمباراة واحدة في مسابقات الأندية الأوروبية، على غرار روديغر، ولا يطبق هذا الإيقاف فورًا، بل يخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد اعتبارًا من تاريخ هذا القرار”.

كما تم تغريم سيبايوس، مبلغ 20 ألف يورو لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق.

أما فينيسيوس، فأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده.