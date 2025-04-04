العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اعتراضه لطائرة مسيرة كانت قادمة من جهة الشرق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المسيرة كانت قد انطلقت من اليمن.

ووفقا للمصادر، فإن الطائرة المسيرة تم رصدها أثناء محاولتها الاقتراب من الحدود الإسرائيلية، حيث تم تفعيل الأنظمة الدفاعية لاعتراضها قبل أن تشكل تهديدا.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات محدودة على إسرائيل منذ 18 مارس، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة.