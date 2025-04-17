نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس توتنهام يوضح موقف ريتشارليسون من الانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، ما تردد عن وجود مفاوضات لانتقال مهاجم الفريق البرازيلي ريتشارليسون إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، قال ليفي: "لا توجد أي مفاوضات بخصوص ريتشارليسون، وكل ما يقال مجرد شائعات، ولن أعلق أكثر من ذلك."

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أشارت إلى إمكانية انتقال ريتشارليسون إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف.

يُذكر أن ريتشارليسون انضم إلى توتنهام في صيف 2022 قادمًا من إيفرتون مقابل 60 مليون يورو.