نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على ماهر يبحث عن فك عقدة زد وتحقيق أول فوز في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مواجهة حاسمة أمام زد في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، ضمن ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وعينه على بطاقة التأهل للدور المقبل.

المدير الفني لسيراميكا، على ماهر، يطمح لكسر "نحس" المواجهات أمام زد، حيث لم يسبق له الفوز على الفريق في ثلاث لقاءات سابقة عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي، إذ خسر مواجهة وتعادل في اثنتين.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويتنافس مع غزل المحلة والمصري على خطف بطاقة التأهل الثانية، بعدما ضمن البنك الأهلي الصدارة بـ8 نقاط.

ويراهن على ماهر على استعادة التوازن بعد خسارته الثقيلة أمام البنك، وفوزه بثلاثية على المحلة، وتعادله الأخير مع المصري.

مباراة الليلة تمثل اختبارًا خاصًا لعلي ماهر، الذي يأمل في كسر العقدة وتحقيق فوزه الأول على زد، ومنح فريقه بطاقة التأهل في ختام المشوار.