نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلافات وتجميد.. مستقبل حسام أشرف غامض في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك كان قد فتح باب التفاوض مع حسام عبد المجيد لتجديد عقده خلال شهر رمضان الماضي، حيث قدم النادي عرضًا ماليًا بقيمة 6 ملايين جنيه في الموسم، لكن اللاعب لم يبدِ موافقته على العرض.

في سياق آخر، أشار هشام إلى أن زميله بالفريق حسام أشرف يواجه أزمة مع المدير الفني جوزيه بيسيرو، تسببت في تجميده خلال المباريات الأخيرة، بسبب خلافات فنية واضحة بين الطرفين.

وأضاف أن اللاعب أصبح مرشحًا للرحيل مع نهاية الموسم الجاري، خاصة إذا استمر التوتر مع المدرب، لكن الأمور قد تتغير في حال حدوث تعديلات بالجهاز الفني.

ويُذكر أن الزمالك خرج مؤخرًا من بطولة كأس عاصمة مصر، رغم فوزه بهدف دون رد على سموحة في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.