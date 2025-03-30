العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 01:29 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد حركة حماس لتشمل حيا آخر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء السبت إن قواته تقوم بتدمير "البنية التحتية لحماس" بهدف إنشاء منطقة أمنية أوسع نطاقا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجومًا في منطقة أخرى من المدينة قبل أسبوعين تقريبا.

ووفقا للمنشور، واصلت إسرائيل أيضا غاراتها الجوية على أهداف تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في جميع أنحاء غزة.

وجاء في المنشور أنه "تم القضاء على عشرات العناصر خلال الهجمات".