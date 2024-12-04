انت الأن تتابع خبر ماسكات لتوريد الشفايف والخدود هتخلصك من الجلد الميت وترجعلك نضارة بشرتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أهم مظاهر الجمال لدى المرأة هما الخدود والشفاة لذلك تبحث كل فتاة وسيدة عن كيفية العناية الكاملة بهما حيث يعتبر الحصول على خدود وشفايف وردية هو حلم لجميع الفتيات، لذلك يوجد هناك بعض المواد الطبيعية التي تعمل على منح البشرة وهذه الوصفات خالية من المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدى البعيد لذلك سوف نعرض لكم مجموعة من الوصفات التي تورد الشفايف والخدود بكل سهولة وبمكونات طبيعية بسيطة من المنزل.

ماسك الجلسرين والعسل للبشرة

يعد هذا الماسك من أهم الماسكات الطبيعية التي تساعد على جعل الخدود والشفايف وردية لكما، حيث يمكن الحصول على نتيجة من أول استعمال وتتمثل طريقة الاستخدام في ما يلي:

مكونات ماسك الجلسرين والعسل:

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

باستخدام وعاء صغير يتم خلط جميع المكونات التي تم ذكرها بشكل جيد حتى تتجانس.

ونبدأ بتوزيع هذا الماسك على الخدود والشفايف.

ويفضل أن يوزع هذا الماسك على وجه نظيف وخالية من أي شوائب.

وبعدها نترك هذا الماسك على الوجه لمدة ساعة.

ثم يتم غسل الوجه والشفايف بالماء الدافئ.

ويفضل تكرر استخدام هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة البنجر لتوريد الشفايف والخدود

تعد تلك الوصفة الطبيعية من أكثر الوصفات الشائعة بين الكثير من السيدات والفتيات، حيث يتميز البنجر بلونه الرائع كما أنه متعدد الفوائد ااجسم، ويمكننا التعرف على كيفية عمل تلك الوصفة من خلال الآتي:

مكونات الوصفة:

ثمرة واحدة من البنجر.

علبة من الفازلين.

طريقة تحضير ماسك البنجر: