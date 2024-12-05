كارلو أنشيلوتي: لا أقيّم مبابي من ركلة جزاء!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:02 صباحاً - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تعليقاً على خسارة فريقه 1-2 أمام أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، وعلى إهدار الفرنسي كيليان مبابي لركلة جزاء: لم أتحدث مع مبابي، ولا أقوم بتقييم اللاعبين من خلال ركلات الجزاء.

وأضاف: كيليان مبابي ليس في أفضل مستوياته، علينا أن نمنحه الوقت لكي يتأقلم أكثر مع الفريق، يمكنه أن يقدم ما هو أفضل.

وعن خطأ فالفيردي والذي استغله بلباو وسجل الهدف الثاني قال أنشيلوتي: فالفيردي حزين بسبب الخطأ الذي تسبب في الهدف الثاني، لكن لا يمكننا أن نقف عنده كثيراً، هذا الخطأ موجود في كرة القدم ويمكن لأي لاعب أن يرتكبه.

وأشار أنشيلوتي: خمس هزائم في هذه الفترة هي أغرب من اثنتين في الموسم الماضي بأكمله، لذلك علينا أن نتحسن ونكون أقوياء مرة أخرى، سنستعيد المصابين ونتحسن بالتأكيد.