انت الأن تتابع خبر كنز داخل بيتك...عشبة بسيطة متوفرة في منزلك..هتخلصك من الشيب المبكر..تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة إكليل الجبل من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشيب المبكر بشكل طبيعي كما تحافظ على الشعر من التلف، حرصنا من خلال موقعنا دوت الخليج التعرف على افضل طريقه لعمل وصفه من إكليل الجبل للتخلص من الشعر الابيض.

مقادير عمل خلطة اكليل الجبل للشعر

هناك مجموعة من المكونات البسيطة التي يتم استخدامها في وصفة اكليل الجبل للشعر وهي عبارة عن:

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة زيت اكليل الجبل

خطوات تجهيز وصفة اكليل الجبل للشعر

نقوم في البداية تجهيز المكونات ومن ثم نقوم بتوزيعها على الشعر بالكامل.

نترك الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بشطف الشعر.

مع الحرص على التكرار مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على أفضل نتيجة.

أبرز فوائد وصفة إكليل الجبل للشعر

وعلى أهم فوائد وصفة اكليل الجبل للشعر فهي تتمثل فيما يلي: