انت الأن تتابع خبر هتقوي دماغك.. 4 مشروبات تنشط الذاكرة ويحتاجها عقلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام وتنطلق امتحانات نصف العام الدراسي 2025/2024م، والذي بدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024م، ويستعد الطلاب في جميع المراحل الدراسية وكذلك التعليم الجامعي، لخوض اختبارات الترم الثاني التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 11 يناير المقبل، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويحتاج الطلاب إلى تنشيط الذاكرة وتقويتها ليتمكنوا من استعادة المعلومة وعدم نسيانها ولا سيما أثناء تأدية الاختبارات في مختلف المواد، ويحرض أولياء الأمور على اختيار نوع الأطعمة والمشروبات التي يتناولها أبنائهم، والتي تحتوي على العناصر المفيدة التي يحتاج إليها الطالب لتقوية الذاكرة وتذكر المعلومات الدراسية، ونوضح خلال مقالنا أهم 4 مشروبات تقوي ذاكرة الطلاب، وتعزز صحة الدماغ، والتي يجب تناولها على مدار العام الدراسي، وموضوعات أخرى ذات صلة.

هناك ارتباط قوي بين المشروبات التي يتناولها الإنسان وقدرته على التذكر والاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرته لأطول فترو ممكنة، حيث تساعد العناصر المفيدة الموجودة في بعض المشروبات على تعزيز الروابط العصبية في الدماغ، ومساعدتها في إنشاء إشارات مع مختلف خلايا الجسم، ومن المشروبات التي تساعد على تقوية الذاكرة ما يلي:

الشاي الأخضر

هناك العديد من الفوائد الصحية للشاي الأخضر، من أبرزها تحسن الوظائف الإدراكية، وحماية خلايا الدماغ، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وكذلك الكافيين الذي يزيد من اليقظة والتركيز، ويمكن تناول الشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا، ويمك وضع بعض الاضافات عليه مثل العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

القهوة السوداء

تعد القهوة السوداء من المشوربات التي تحسن المذاج، وتزيد اليقظة والتركيز، وتعزز الاداء الإدراكي، لأنها غنية بالكافيين، وللحصول على تلك النتائج يفضل تناولها بدون سكر أو حليب.

عصير التوت البري

لا يقتصر الأمر على المشروبات الساخنة، بل هناك عصائر طازجة، تحسن الذاكرة وتعزز الإدراك، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، من أهمها عصير التوت البري، لاحتوائه على مادة الأنثوسيانين المفيدة للدماغ، ويمكن تناوله طازجًا أو شرب عصير التوت البري الطبيعي أيضًا.

عصير الجزر

يعد عصير الجزر من أفضل العصائر التي تحسن صحة الدماغ وتقوي الرؤية، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المفيدة، ويمكن شربه طازجًا أو إضافته إلى العصائر الأخرى مثل البرتقال أو المانجو.