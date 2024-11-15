تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري.. فاكهة تتحول إلى معجزة جبارة إذا نقعتها بالحليب .. !

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رياض - احمد صلاح - يعتبر التين البرشومي واحدًا من اهم انواع الفواكة التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث يعتبر الموطن الاصلي للتين البرشومي في غرب آسيا، لكنه الآن قد اصبح يزرع في مختلف انواع المزارع في كافة المناطق وكافة الدول خلال اي وقت من السنة، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فوائد التين البرشومي للجسم تابعونا عبر بوابة دوت الخليج.

فوائد التين البرشومي

يحتوي التين البرشومي على كمية كبيرة من المواد الغذائية الهامة للجسم، حيث انه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب1 وفيتامين ب2 وكميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والفوفسور والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز وغيرها من المعادن الاخرى، وليس هذا فقط بل ان للتين البرشومي تأثيرات كثيرة ايجابية على الصحة، حيث انه يساهم في الوقاية من الاصابة بالامساك، ويأتي ذلك بسبب النسبة الكبيرة من الالياف التي توجد به والتي تساهم في التعزيز من وظيفة الامعاء كما تساهم في منع الامساك ايضًا.

فوائد التين للجسم