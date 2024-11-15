اقوى من ابرة الانسولين 1000 مره!!.. عشبة مفعولها كالسحر تقضي على السكر تماما ولا كانت تيجي على البال.. ندمت اني معرفهاش من زمان!!

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رياض - احمد صلاح - يُعتقد أن الأوريغانو (أو الزعتر البري) قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على مركبات طبيعية قد تؤثر بشكل إيجابي على عملية الأيض والجلوكوز في الجسم، على الرغم من أن الأبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الأوريغانو يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة مرض السكري، خاصةً عندما يُستخدم كجزء من نظام غذائي متوازن.

كيف يمكن أن يساعد الأوريغانو في تنظيم السكر في الدم؟

مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات:

الأوريغانو غني بمواد مضادة للأكسدة مثل الفينولات و التانينات، وهي تساعد في تقليل الالتهابات التي قد تساهم في مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.

من المعروف أن التوتر التأكسدي والالتهابات المزمنة يلعبان دورًا في تطور مرض السكري من النوع 2، وبالتالي فإن تقليل الالتهابات يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر.

تحسين حساسية الأنسولين:

بعض الدراسات تشير إلى أن الأوريغانو قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن الجسم يمكنه استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية هذا أمر مهم لمرضى السكري، حيث يعاني الكثير منهم من مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا يستجيب فيها الجسم بشكل جيد للأنسولين.

محتوى الأوريغانو من الألياف:

الأوريغانو يحتوي أيضًا على الألياف التي تلعب دورًا في تقليل امتصاص السكر في الدم بعد تناول الطعام هذا يمكن أن يساعد في تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد الوجبات.

التأثير على مستوى السكر في الدم:

بعض الدراسات على الحيوانات تشير إلى أن مستخلص الأوريغانو قد يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات هذه الفوائد على البشر بشكل قاطع.

دراسات على الأوريغانو ومرض السكري:

دراسة إيرانية نشرت في مجلة “Phytotherapy Research” (دراسات العلاج النباتي) في عام 2015 أظهرت أن مستخلص الأوريغانو يمكن أن يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2.

في دراسات أخرى، تم العثور على أن زيوت الأوريغانو يمكن أن تؤثر إيجابيًا على مستويات السكر في الدم، خاصة عندما يتم استخدامها مع النظام الغذائي الصحي.

كيفية استخدام الأوريغانو لتنظيم السكر في الدم؟

أوراق الأوريغانو الطازجة أو المجففة:

يمكنك إضافة أوراق الأوريغانو الطازجة أو المجففة إلى الطعام كتوابل يمكن استخدامها في صلصات الطماطم، السلطات، الشوربات، المعكرونة، و الأطعمة المشوية.

شاي الأوريغانو: