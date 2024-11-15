انت الأن تتابع خبر لمحاربة التجاعيد.. طرق عمل ماسك الكركديه في المنزل بخطوات سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكركديه من أفضل النباتات الغنية بالعديد من الفوائد الرائعة للبشرة، وخلال الفترة الأخيرة تحدث الكثير من خبراء التجميل على فوائد ماسك الكركديه للبشرة ومدى تأثيرها عن تأخير ظهور التجاعيد والتخلص من حب الشباب، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفتيامينات المختلفة ومضادات الأكسدة والمعادن التي تعمل على تقشير الجلد الميت وتجديد الخلايا وتغذية البشرة، ولهذا سنوضح لكم طرق عمل ماسك الكركديه في المنزل بخطوات سهلة.

طرق عمل ماسك الكركديه في المنزل

سنوضح لكم 3 ماسكات من الكركدية والتي سوف تساعدك في تأخير ظهور التجاعيد وحب الشباب، كما أنها ستوحد البشرة وتعمل على تجديد الخلايا.

ماسك الكركديه والزبادي

هذا الماسك رائع وفعال، حيث أنه يساعد في تقليل حب الشباب بالبشرة وتأخير التجاعيد والمكونات كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الكركديه.

ملعقتين من الزبادية.

ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

أولاً نقوم بطحن الكركديه ليكون بودر.

أضف إلي الكركديه الزبادي وأمزج المكونات جيدًا.

يوزع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك تغسل البشرة بالماء الدافئ وتخفيفه.

ماسك الكركديه والعسل

أن العسل النحل له العديد من الفوائد ومنها تغذية البشرة وتفتيحها وتأخير ظهور التجاعيد، ولذلك إذا قمت باستخدام هذا الماسك سوف تصبح بشرتك نقية وخالية من الشوائب.

المكونات

ملعقتين من الكركديه البودر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نمزج جميع المكونات في طبق صغير جيداً.

عند الحصول على قوام مثل العجينة قم بتوزيعه على البشرة.

يترك لمدة 20 دقيقة حتى يخف تماماً.

أفرك الماسك بكل لطف، ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماسك الكركديه والنشا

هذا الماسك يعتبر من أشهر ماسكات الكركديه الذي استخدمه الكثير وحصل على نتائج رائعة خلال فترة قصيرة ومكونه كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الكركدية البودر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام