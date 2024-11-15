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أحمد جودة - القاهرة - علق ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، علي الجدل المنتشر خلال الأسابيع الماضية، عن إمكانية التعاقد مع بديل للحارس الألماني المصاب، مارك تير شتيجن.

ديكو يعلق على مستقبل تير شتيجن

وأشار ديكو، خلال حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: " بالنسبة لي تير شتيجن هو الحارس الأول لبرشلونة، وسيظل كذلك، وحينما يصبح جاهزًا وبحالة بدنية جيدة يشارك".

واكد: "نحن نثق به بشكل كبير، ولا يزال عقده ساريًا لمدة 3 سنوات إضافية، نحن نثق به، نحن لا نفكر للتعاقد مع حارس مرمى آخر".

حيث أصيب شتيجن لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة فياريال بالليجا، ومن المتوقع انتهاء موسمه الحالي.

وقد انتشرت بعض التقارير أنه هناك تخطيط من النادي الإسباني للتعاقد مع حارس للمستقبل، وكان الاسم الأبرز هو البرتغالي ديوجو كوستا، نجم بورتو البرتغالي.