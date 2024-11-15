نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الرسمي لمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات المفتوحة الناقلة "غياب محمد صلاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية موعد مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وهي المباراة التي تعد من أبرز مواجهات المنتخب المصري خلال هذه الفترة، إذ يسعى المنتخب المصري إلى استكمال مشواره الناجح في التصفيات بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات التي وضعته في صدارة مجموعته، فيما يتطلع منتخب الرأس الأخضر إلى تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منتخبات القارة السمراء، ويتوقع المتابعون أن تكون هذه المباراة مثيرة، لا سيما في ظل غياب النجم محمد صلاح، أحد أعمدة المنتخب المصري.

الموعد الرسمي لمباراة مصر والرأس الأخضر

وتقام مباراة مصر والرأس الأخضر يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء ملعب "الوطني" في كاب فيردي، وهو معقل منتخب الرأس الأخضر، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر لتعزيز فرصه في التأهل للبطولة.

ويعد الموعد الرسمي لمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر محط أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، حيث يسعى المشجعون لمتابعة أداء منتخبهم الوطني، خاصة في ظل قيادة المدرب حسام حسن، الذي يسعى لإعداد الفريق بأفضل صورة، وضمان استمرارية النتائج الإيجابية في التصفيات رغم غياب النجم المصري محمد صلاح.

غياب محمد صلاح وتأثيره على المباراة

ويعتبر غياب محمد صلاح عن مباراة مصر والرأس الأخضر أحد أبرز الأخبار المتعلقة بهذه المواجهة. يشكل صلاح عاملًا حاسمًا في صفوف المنتخب المصري، لما يمتلكه من خبرات ومهارات ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات للمنتخب. ويعول المدرب حسام حسن على قدرات اللاعبين الآخرين لتعويض هذا الغياب، ويأتي على رأسهم عمر مرموش الذي تألق مؤخرًا في الدوري الألماني، بجانب محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد.

ويبدو أن المدرب حسام حسن قد وضع خططًا تكتيكية خاصة لتقليل تأثير غياب صلاح، معتمدًا على اللعب الجماعي والتنويع الهجومي. كما يُتوقع أن يعتمد المنتخب على التحركات السريعة والاستفادة من الأطراف، خاصة مع وجود تريزيجيه الذي يتميز بالمهارات الفردية والسرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

وللمهتمين بمتابعة مباراة مصر والرأس الأخضر عبر البث المباشر، فإن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تكون هناك قنوات مفتوحة إضافية تبث المباراة في بعض المناطق، إلا أن الحصول على إشارة بث موثوقة قد يكون محدودًا بسبب حقوق البث الحصرية.

وتُعد قناة بي إن سبورتس الخيار الرئيسي للمشاهدين، حيث توفر تغطية مميزة ومباشرة مع تعليق وتحليل شامل، يُثري تجربة المتابعين، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستُعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، وهو أحد الأسماء المعروفة في التعليق الرياضي، مما يزيد من متعة مشاهدة المباراة.

كيفية مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت

وبالإضافة إلى القنوات الناقلة عبر التلفزيون، يمكن للمشجعين متابعة مباراة مصر والرأس الأخضر عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق "TOD" التابع لشبكة "بي إن سبورتس"، الذي يقدم خدمة البث المباشر بتقنية عالية، ويُعد هذا التطبيق خيارًا مثاليًا لمن يرغب في مشاهدة المباراة دون تقطيع، وبإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة الذكية الأخرى. ويمكن للمشاهدين تنزيل التطبيق وتوصيله بشاشة العرض للاستمتاع بالمباراة وكأنهم في قلب الحدث.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

وفي ظل غياب محمد صلاح، يُتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : عمر كمال عبدالواحد، حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي شرف.

: عمر كمال عبدالواحد، حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي شرف. خط الوسط : حمدي فتحي، عمر مرموش، ناصر ماهر.

: حمدي فتحي، عمر مرموش، ناصر ماهر. خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، مصطفى فتحي.

ويعد هذا التشكيل من الخيارات التي اختارها المدرب حسام حسن بعناية، معتمدًا على لاعبين يتمتعون بقدرات هجومية ودفاعية متوازنة، مما قد يمنح الفريق القدرة على التحكم في مجريات المباراة والسيطرة على الملعب، ويُعول الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء الذين قد يتم إشراكهم حسب مجريات المباراة لتعزيز الأداء الهجومي أو الحفاظ على التوازن الدفاعي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

وتتصدر مصر المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيقها 12 نقطة من أربع مباريات، بينما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، تليه الرأس الأخضر وموريتانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويمنح هذا الترتيب المنتخب المصري أفضلية كبيرة في التأهل، إلا أن المنتخب يسعى إلى تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز صدارته.

أهمية المباراة للطرفين

ورغم تأهل المنتخب المصري رسميًا، فإن مباراة مصر والرأس الأخضر تحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى المنتخب المصري للاستفادة من هذا اللقاء للتجهيز بشكل أفضل للبطولة النهائية، كما يطمح المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقة الجماهير وتؤكد جاهزيته للبطولة الأفريقية. وفي المقابل، يسعى منتخب الرأس الأخضر لتحقيق نتيجة تعزز فرصه في التأهل في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين، مما يجعل هذه المباراة محط اهتمام محلي ودولي.

تطلعات الجماهير المصرية والعربية

وتُعد مباراة مصر والرأس الأخضر فرصة للمنتخب المصري لإظهار تطوره تحت قيادة حسام حسن، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، وتتطلع الجماهير إلى رؤية أداء يعكس تطور مستوى اللاعبين واندماجهم في خطة المدرب، والاستفادة من جميع العناصر المتاحة لإسعاد الجماهير المصرية التي تتمنى أداءً متميزًا يليق باسم الفراعنة، وفإن الموعد الرسمي لمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات المفتوحة الناقلة لهذه المواجهة المنتظرة يمثل فرصة ذهبية لمتابعة منتخب مصر في اختبار جديد دون محمد صلاح، حيث ينتظر الجميع أن يقدم المنتخب أداءً يليق بتاريخ وسمعة الفراعنة في القارة الأفريقية.