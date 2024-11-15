حفل عشاء لفريقي الزمالك والنصر الليبي بحضور القنصل المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم الخميس حفل عشاء لفريقي الزمالك والنصر الليبي في فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في بنغازي.

حفل عشاء لفريقي الزمالك والنصر الليبي

وشهد حفل العشاء حضور القنصل المصري محمد عرفة، وكان في استقباله أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة.

وفي نفس الوقت تواجد عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، بجانب اللاعب خالد حسين لاعب المنتخب الليبي السابق.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

