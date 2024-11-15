نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام إبراهيم: كنت عاوز أعمل شخصية الذكاء الاصطناعى لحم ودم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان إسلام إبراهيم كضيف على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 ليكشف عن تفاصيل شخصيته في تيتا زوزو.



الأستعانة بأفلام اجنبية



وقال :"أول حاجة فكرت فيها إني أعمل للشخصية لحم ودم، وما بتقاش مجرد خيال في خيال، لأنها طالما ها تتعرض على الشاشة فالجمهور لازم يعيش معاها، شفت حاجات كتير بره خاصة فيلم اسمه her، واستفدت منه جداً خلال العمل على المسلسل".

أحدث أعمال إسلام إبراهيم

يشارك الفنان إسلام إبراهيم مع النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل “تيتا زوزو”



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"



يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.