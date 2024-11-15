باللون الأسود.. هبة مجدي تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - باللون الأسود.. هبة مجدي تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45



تألقت الفنانة هبة مجدي، بفستان أسود أنيق حيث خطفت به الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، و ظهرت آيضا خلال الحفل برفقة النجمة الجميلة نيللي.

منشور الفنانة هبة مجدي

و علقت هبة مجدي، على منشورها قائلة: “ليلة جميلة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45”.

و تابعت: “و كان حظي حلو اني قابلت نجمتي المفضلة نيللي”.

إطلالة الفنانة هبة مجدي

و ارتدت هبة مجدي فستان أسود طويل يتميز ببساطته و أناقته، و وضعت بروش لعلم فلسطين داعمتًا للقضية الفلسطينية، و ارتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، و تركت شعرها منسدلًا بطريقة مميزة و مختلفة.

هبة مجدي تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

افُتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، وتشهد الدورة الخامسة والأربعين مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين.

بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

آخر أعمال هبة مجدي

وكانت آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.