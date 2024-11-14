انت الأن تتابع خبر كنز رباني في مطبخك.. ورق الغار معجزة ستجعل بطنك مسطحا وشعرك طويل وخالي من الشيب المبكر.. طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميعنا يعلم ورق الغار أو ما يسميه البعض ورق اللورا وأنه عشب يستخدم لأغراض الطهي وإضفاء نكهة مميزة الى الطعام، لكن هناك العديد من الاستخدامات الاخرى لورق الغار لا يعرفها الجملع ومن أكثر تلك الاستخدامات هو التخسيس وانقاص الوزن والتخلص من الكرش والأجناب، فورق الغار يعتبر من النباتات التي تتمتع بالعديد من الفوائد الفعالة جدا في التخلص من الوزن الزائد وإزالة الدهون الموجودة به حتى يصبح الجسم رقيق ومتناسق جدا بجانب أنه يتم استخدامها في صبغ الشعر والقضاء على الشيب الموجود فيه.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

كمية مناسبة من ورق الغار (ورق اللورا).

كوب من الماء.

ليمون.

أعواد القرنفل.

طريقة التجهيز

في البداية نقوم بإحضار كمية ورق الغار ثم نغسلها جيدا ونضعها في وعاء.

قم بوضع الماء عليها ونرفعها على النار حتى يغلي.

ضع هذا المشروب في كوب مناسب وأضف إليه بعض من عيدان القرنفل مع عصرة صغيرة من الليمون ونقوم بتغطيته لتناوله في الصباح الباكر.

نقوم بعد ذلك بتناوله عند الاستيقاظ من النوم وسوف نحصل على أفضل النتائج الرائعة في شهر واحد فقط، حيث أنه يساهم في القضاء على كل من الكرش والدهون والأرداف نهائيا.

مكونات وصفة ورق الغار للشعر

كمية من أوراق الغار.

كوب من الماء.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

طريقة العمل