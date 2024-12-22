"محدش هيقولك يا عجوزة"...حط القرنفل على الفازلين وهتشوفي نتيجة مش هتخطر على بالك

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رياض - احمد صلاح - مع تقدم العمر، تظهر خطوط رفيعة على البشرة التي تتطور مع مرور الوقت لتصبح تجاعيد واضحة، مما يؤدي إلى علامات التقدم في السن. لذا، فإن العناية بالبشرة تعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على شبابها وتقليل هذه التجاعيد. في هذا المقال، سوف نتعرف على وصفة رائعة باستخدام القرنفل والفازلين التي تساعد في تقليل التجاعيد وتفتيح البشرة، بالإضافة إلى أن القرنفل يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، بينما يعد الفازلين مرطبًا قويًا للغاية.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والفازلين للوجه

لتطبيق هذه الوصفة بشكل صحيح والحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة بسهولة.

إليكم المكونات والطريقة:

المكونات

كمية من الماء

عدد من أعواد القرنفل

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

طريقة التحضير

في البداية، قومي بإضافة الماء في وعاء ثم أضيفي إليه أعواد القرنفل، وارفعيه على النار حتى يغلي.

بعد الغليان، ارفعي الوعاء عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

بعد أن يبرد، قومي بتصفية الماء من أعواد القرنفل ثم أضيفي النشا، مع تقليب المزيج حتى يذوب النشا تمامًا.

أعيدي الوعاء على النار حتى يصبح المزيج كثيفًا، ثم اتركيه ليبرد مرة أخرى.

بعد ذلك، أضيفي زيت جوز الهند والفازلين الذائب إلى الخليط، وقومي بتقليبه جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

يمكنك الآن تخزين الخليط في وعاء محكم لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

يفضل استخدام هذا الكريم ليلاً، لذا قومي بتوزيعه على بشرتك قبل النوم.

اتركيه على وجهك طوال الليل، ثم في الصباح اغسلي وجهك جيدًا.

لتحصلي على أفضل النتائج، يمكن حفظ الكريم في الثلاجة واستخدامه يوميًا.

فوائد الوصفة