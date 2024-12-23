نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية دافئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان إيساف بعيد ميلاد زوجته في أجواء مميزة جمعت بين الرومانسية والبساطة، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "صورة لهما معًا أثناء الحفل الذي بدا مليئًا بالحب والدفء.

وظهر إيساف مرتديًا قبعة ونظارات شمسية، بينما تألقت زوجته بفستان يحمل تصميمًا أنيقًا يبرز جمالها.

وعلّق إيساف على الصورة بكلمات مليئة بالحب والتقدير قائلًا: "النهاردة عيد ميلاد الحب عيد ميلاد مراتي كل سنة وانتي قمر وكل سنة واحنا بستر وحب وسعادة ورضى وغنى من عند الله".

المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين الذين تمنوا للزوجين حياة مليئة بالسعادة، وانهالت التعليقات المهنئة بعيد ميلاد زوجته، مع إشادة بالعلاقة القوية التي تجمعهما.

يُذكر أن إيساف دائمًا ما يحرص على مشاركة لحظات خاصة من حياته مع جمهوره، مما يعكس شخصيته العفوية وقربه من متابعيه، وهو ما يظهر بوضوح في هذه المناسبة الخاصة.