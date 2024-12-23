نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر الناري.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في احدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ملك احمد زاهر الانظار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها صورها من أحدث ظهور لها.

إطلالة ملك احمد زاهر

وظهرت ملك زاهر الأنظار مرتديه فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الاحمر يوجد به ورد، أعتمدت تسريح بسيطة في شعرها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

احدث اعمال ملك احمد زاهر

ومن ناحية اخري، تشارك ملك أحمد زاهر في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

اخر اعمال ملك أحمد زاهر

وكان اخر اعمال ملك أحمد زاهر هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر ومنة فضالي ونور محمود ومحمود الليثي ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وعفاف شعيب، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل محارب

ودارت أحداث مسلسل «محارب»، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد (عزيز) خلال الأحداث شخصية طالب متفوق يحلم أن يصبح مهندسًا، كما أنه يحب السيارات لذا كان يعمل ميكانيكيًّا وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ إنه يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًّا كبيرًا يغير مسار حياته.