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أحمد جودة - القاهرة - مسلسل ساعته وتاريخه يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it

مسلسل ساعته وتاريخه حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، حيث لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور بفضل تناوله قضايا واقعية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية، مما جذب اهتمام المشاهدين بمختلف الفئات العمرية.



يعرض المسلسل عبر قناة DMC ويُتاح أيضًا على منصة "Watch It"، ما يسهم في توسيع قاعدة جمهوره. يتميز العمل بحبكة درامية قوية وأداء تمثيلي مميز من طاقم العمل، مما جعله يتصدر التريندات على منصات التواصل الاجتماعي ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.



مسلسل ساعته وتاريخه حقق نجاحًا استثنائيًا خلال الفترة الماضية، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "Watch It" منذ عرضه، كما ساعدت الأحداث المشوقة وحبكة المسلسل القوية في جذب جمهور واسع، مما دفعه إلى الحفاظ على مكانته في صدارة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل".

بالإضافة إلى ذلك، أشاد العديد من النقاد والجمهور بأداء أبطاله المميز، ما ساهم في تأكيد مكانته ضمن الأعمال الأكثر متابعة في الفترة الحالية.

مسلسل ساعته وتاريخه يُعرض أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة الساعة العاشرة مساءً عبر قناة DMC.

العمل مستوحى من ملفات قضائية حقيقية من المحاكم المصرية، حيث يعكف على تحويلها إلى دراما مثيرة ومشوقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كما يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم الذين فازوا في برنامج "كاستنج"، مما يعزز من قدرة العمل على اكتشاف مواهب جديدة ومثيرة.