نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يستعد للمعارك الإفريقية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد المباريات القادمة لنادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة، والتي ستكون كالتالي:

الجولة الرابعة: بيراميدز ضد الترجي التونسي، يوم الأحد 5 يناير، الساعة 6 مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي ضد بيراميدز، يوم السبت 11 يناير، الساعة 6 مساءً، على استاد 11 نوفمبر في لواندا، أنغولا.

الجولة السادسة: بيراميدز ضد دجوليبا المالي، يوم السبت 18 يناير، الساعة 9 مساءً، على استاد الدفاع الجوي.